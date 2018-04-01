بكري يطلع على نتائج مباحثات وزارتي الصحة السودانية والتونسية

الخرطوم 1-4-2018م (سونا)-اطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح، على نتائج المباحثات التي تمت بين وزارة الصحة الاتحادية ونظيرتها التونسية والتي خلصت إلى توقيع عدد من الاتفاقيات والبرتكولات في المجال الصحي.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء د. عماد الحمامي وزير الصحة التونسي بحضور الأستاذ بحرإدريس أبو قردة وزير الصحة.

وأوضح وزير الصحة التونسي في تصريحات صحفية أن اللقاء تطرق لتعزيز آفاق التعاون بين السودان وتونس لا سيما في المجال الصحي فضلا عن دعم التكامل الاقتصادي بين البلدين، مبينا أن النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي حمله تحياته لرئيس الحكومة التونسية.

من جانبه قال أبو قردة إن اللقاء تناول تجربة تونس في مجال الصحة والسياحة العلاجية، مشيرا إلى التقدم الكبير الذي تشهده في مجال الخدمات الصحية. وأكد التزام وزارته بتنفيذ الاتفاقيات والبرتكولات الموقعة بين السودان وتونس في المجال الصحي.



