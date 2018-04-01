مقاتلات التحالف العربي تشن غارات على الحوثي في صعدة والبيضاء باليمن



صنعاء 1 - 4 - 2018 م (اليوم السابع - أ ش أ)



شنت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات تابعة لميليشيات الحوثى فى مديرية الملاجم، شرق محافظة البيضاء وسط اليمن.



وذكرت قناة "العربية الحدث" اليوم الأحد، إن مقاتلات دعم الشرعية استهدفت مواقع وتعزيزات ميليشيات الحوثى بمحافظة البيضاء كما نفذت عدة غارات على محافظة صعدة شملت الملاحيظ والبقع وعلب،مما أدى إلى تدمير آليات ومركبات قتالية، ومقتل وإصابة جميع من كانوا على متنها.



فى سياق متصل،لقيت امرأة مصرعها، وأصيبت اثنتان أخرتان بجروح بالغة، جراء تعرضهن لدهس من مركبة عسكرية تابعة لميليشيات الحوثى فى وسط مدينة ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.



وقالت مصادر يمنية - حسبما نقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، إن المركبة العسكرية التابعة للحوثيين كانت تمر وسط مدينة ذمار بسرعة، وأقدمت على دهس ثلاث نساء أثناء تجولهن فى سوق شعبى،ما أسفر عن وفاة إحداهن فورا،وإصابة اثنتين بجروح خطرة.

