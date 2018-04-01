اكتمال الاستعدادات لانعقاد ملتقى قضايا الإعلام بولاية البحر الأحمر أواخر الشهر الحالي

الخرطوم 1 - 4 - 2018 م ( سونا ) - ينعقد ملتقى قضايا الإعلام بمدينة بورتسودن حاضرة ولاية البحر الأحمر أواخر الشهر الجاري حيث يناقش الملتقى عدداً من أوراق العمل في الشأن الاعلامي

واكد وكيل وزارة الإعلام السفير ياسر خضر اكتمال كافة الاستعدادات لانعقاد الملتقى الذي يحضره وزراء .الإعلام ومديري الأجهزة الإعلامية بالولايات وستشرفه رئاسة الجمهورية .

وقال الخضر في تصريحات صحفية إن الاجتماع الذي ترأسه وزير الإعلام الدكتور أحمد بلال عثمان اليوم ناقش عددا من القضايا التي تهم وزارة الإعلام خاصة موضوع التحول إلى البث الرقمي في التلفزيون والإذاعة ودور أكاديمية السودان لعلوم الاتصال في مجال التدريب الإعلامي للكوادر الإعلامية بشكل عام فضلا عن مناقشة قضايا واحتياجات وكالة السودان للأنباء والهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون كل على حدة حيث تم الاتفاق على مخرجات محددة في الشأن الإعلامي ليتم إنفاذها في الأيام المقبلة .