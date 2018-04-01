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أفغانستان تتعهد بإجراء انتخابات برلمانية أكتوبر المقبل

التاريخ : 01-04-2018 - 01:35:00 مساءً
دكا - 1 - 4 - 2018 - اليوم السابع - رويترز - أكدت السلطات المعنية بالانتخابات فى أفغانستان، اليوم الأحد، إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية التى طال انتظارها فى 20 أكتوبر من هذا العام رغم التحديات الأمنية واللوجستية الكبرى.
ومصداقية الرئيس أشرف عبد الغنى على المحك أمام الناخبين الأفغان والشركاء الدوليين على حد سواء إذ تعهد بإجراء الانتخابات التشريعية والمحلية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
لكن الانتخابات تأجلت لأكثر من ثلاث سنوات وموعد أكتوبر أيضا مؤجل من يوليو المعلن العام الماضى بسبب خلافات سياسية وجدل حول تسجيل الناخبين لمنع التزوير عرقلت تحقيق تقدم فى العملية.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات المستقلة فى أفغانستان فى مؤتمر صحفى "اليوم مفوضية الانتخابات المستقلة تعلن لشعب أفغانستان أن الانتخابات ستجرى فى 20 أكتوبر" ،وتعد هذه الانتخابات تجربة تمهيدية قبل تنظيم انتخابات الرئاسة المقررة فى 2019.
وقال تاداميتشى ياماموتو رئيس بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة فى أفغانستان إن إعلان موعد محدد سيسمح للسلطات بالانتقال من مرحلة التخطيط لمرحلة التنفيذ ،وأضاف فى بيان "مشاركة كل الأفغان فى العملية الانتخابية وليس الاقتراع نفسه فحسب أمر ضرورى".
وقال رئيس المفوضية "قوات الأمن الأفغانية أكدت لنا أنها ستنفذ عملياتها فى المناطق غير الآمنة التى لا تخضع لسيطرة الحكومة لضمان أمن المواطنين فى مراحل تسجيل الناخبين والتصويت".
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