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أخبار محلية - سياسية

د. فيصل حسن يطلع على مجمل الأوضاع بولاية غرب كردفان

التاريخ : 01-04-2018 - 02:08:00 مساءً
الخرطوم 1-4-2018م ( سونا ) - إطلع الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية على مجمل الاوضاع الأمنية والسياسية وبرامج التنمية بولاية غرب كردفان.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري السيد ابو القاسم الامين بركة والى الولاية والذي اوضح في تصحريات صحفية انه اطلع مساعد رئيس الجمهورية على التسويات التى تمت لاحتواء المشاكل القبلية بالولاية مؤكدا ان الولاية تشهد الان استقرارا كبيرا بعد ان تم جمع السلاح من أيدى المواطنين.
وأشار والي غرب كردفان إلى أنه أطلع السيد مساعد رئيس الجمهورية على برامج توفير خدمات الصحة والطرق والمياه والكهرباء بالولاية بحانب المساعي الجارية لتخفيف العبء على المواطنين.
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