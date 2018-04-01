حزب الامة الفيدرالي بشمال دارفور يرحب بقرار رئيس الجمهورية تمديد وقف اطلاق النار

الفاشر 1-4-2018م (سونا)- رحب رئيس حزب الامة الفيدرالي بولاية شمال دارفور المهندس انور اسحق سيلمان بقرار السيد رئيس الجمهورية الذى قضى بتمديد وقف اطلاق النار حتى الثلاثين من شهر يونيو 2018م.

واشار الى ان تمديد وقف اطلاق النار سيسهم كثيراً فى تهيئة المناخ السياسى للوصول الى السلام الشامل بولايتى جنوب كردفان والنيل الازرق بجانب استكمال إلحاق الممانعين بالعملية السياسية وركب السلام والاعمار والتنمية فى دارفور وفق وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور

وجدد المهندس انور فى تصريح (لسونا) الدعوة للحركات المسلحة بتحكيم صوت العقل واللحاق بخيار السلام من اجل تجنيب البلاد ويلات الحرب التى قال انها اضحت لاتحل اى قضية سوى تحقيق المزيد من المعاناة والنزوح واللجوء علاوةً على تدمير البنيات التحتية.

وناشد المجتمع الدولي بدعم جهود الحكومة السودانية الرامية لتحقيق التنمية والاعمار خاصةً بالمناطق التى تأثرت بالنزاعات.

فى ذات السياق طالب المهندس انور الادارة الامريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.وقال انه اَن الاَوان للادارة الامريكية ان تتسارع فى مسألة رفع اسم السودان من القائمة التى اضرت بالبلاد كثيراً.معتبراً تعاون الحكومة السودانية مع المجتمع الدولى وتعاطيها الايجابى مع كل المبادرات الدولية والامريكية من اكبر المحفزات التى تشجع الادارة الامريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

