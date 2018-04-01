رئيس تشريعي شمال دارفور: الحوار الوطني من أكبر وأعظم المشروعات الوطنية بعد الاستقلال

الفاشر1-4-2018م (سونا) - نظم المركز الإقليمي لتدريب وتنمية المجتمع المدني بولاية شمال دارفور بالتعاون مع منظمة أجاويد للسلام والمصالحة والمجلس التشريعي بالولاية اليوم بقاعة المجلس التشريعي بالفاشر، منتدى حول مخرجات الحوار الوطني استهدف أعضاء المجلس التشريعي الحاليين والقدامى.

وأكد رئيس المجلس التشريعي لولاية شمال دارفور عيسى محمد عبد الله أن الحوار الوطني يعد من أكبر وأعظم المشروعات الوطنية الرائدة التي أتت بها الدولة بعد استقلال البلاد.

وقال إن مخرجات الحوار الوطني من أهم القضايا التى يجب ان يتمسك بها الشعب السوداني بصفة عامة ودارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق على وجه الخصوص لما حققه من سلام واستقرار خاصةً فيما يتعلق بقضية جمع السلاح باعتباره من أهم توصيات الحوار الوطني التي تضمنها محور السلام والأمن.

ودعا عبد الله خلال مخاطبته فاتحة أعمال المنتدى بحضور معتمد شؤون الرئاسة دكتورة فيحاء آدم كرم الدين دعا إلى ضرورة مراجعة مسار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بصفة دورية.

من جهته أوضح ممثل المركز الإقليمي لتدريب وتنمية المجتمع المدني محمد إسماعيل محمد أن المنتدى يجئ في إطار تنفيذ انشطة المعهد الأمريكي للسلام والذي يستهدف ولايات شمال دارفور، الخرطوم، القضارف، الجزيرة، نهر النيل، شمال كردفان. مشيراً إلى أن الأنشطة تستهدف التشريعيين وقيادات المحليات بجانب الشباب، مشيراً إلى أن منظمة أجاويد للسلام والمصالحة شريك أساسي للمركز في تنفيذ تلك الأنشطة.

فيما أكد مدير منظمة أجاويد للسلام والمصالحة دكتور أحمد آدم يوسف أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني سيسهم كثيراً في تحقيق التنمية والاستقرار، مستعرضاً مجالات عمل المنظمة والتي قال إنها تتمثل في بناء السلام وتحقيق المصالحة.

وتشير (سونا) إلى أن المنتدى سيستمر لمدة يوم يتم خلاله تقديم ثلاث أوراق عمل حول الجوانب الدستورية المتصلة بالبيئة والموارد الطبيعية، ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذها على المستوى الولائي بالإضافة إلى مخرجات الحوار الوطني الخاصة بالمرأة.