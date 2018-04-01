انعقاد الاجتماع التنسيقي الثالث للمؤتمر التأسيسي للتجمع الاقتصادي للقرن الإفريقي

الخرطوم 1-4 -2018م (سونا)- رأس الأستاذ الرشيد هارون وزير الدولة برئاسة الجمهورية اليوم بالقصر الجمهوري الاجتماع التنسيقي الثالث للمؤتمر التأسيسي للتجمع الاقتصادي للقرن الإفريقي المقرر انعقاده بالخرطوم يومي 11 و 12 من أبريل الجاري.

واطمأن الاجتماع الذي حضره الأستاذ حاتم حسن وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب السيد رئيس الجمهورية، على ترتيبات انعقاد القمة التي من المقرر أن يشارك فيها رؤساء دول القرن الإفريقي التي تضم إضافة للسودان إثيوبيا وجيبوتي واريتريا والصومال.

واستعرض الاجتماع تقرير اللجنة الفنية المختصة بإعداد وثائق المؤتمر والترجمة وتقديم الدعوات والترتيبات المتعلقة بالوفود المشاركة وكذلك تقرير اللجنة المتعلقة باللوجستيات الخاصة بالاستقبال والإقامة والضيافة ومقر إقامة المؤتمر.

وناقش الاجتماع تقرير اللجنة الإعلامية وخطة التغطية الصحفية والبرنامج المصاحب.