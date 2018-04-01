ممثل وزارة الخارجية الأمريكية يقف على مجمل الأوضاع بولاية البحر الأحمر



بورتسودان 1-4-2018م (سونا) - وقف الأستاذ مارك زمرس؛ ممثل وزارة الخارجية الأمريكية ووفد السفارة الأمريكية بالسودان المرافق له، على مجمل الأوضاع الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية بولاية البحر الأحمر .

واستمع الوفد - خلال لقائه - والي البحر الأحمر الأستاذ علي احمد حامد؛ في إطار زيارته للولاية الى تنوير شامل حول جهود الولاية لتطوير الاستثمار وترقية الخدمات وتحسين معاش الناس ، واطلع على الاستقرار السياسي في ظل حكومة الوفاق الوطني بالولاية .

وفي ذات السياق؛ التقى الوفد رئيس المجلس التشريعي بالولاية الأستاذ عمر اوشيك وقيادات المجلس وتطرق اللقاء الى تجارب الولاية في العمل التشريعي والتنموي، وقضايا المرأة ودورها في النشاط التشريعي، بجانب التعايش السلمي بين الأديان بالبحر الأحمر، وأوضح الأستاذ مارك أن مرحلة التفاوض المقبلة تشمل تشجيع السودان على حل بعض القضايا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويشتمل برنامج زيارة الوفد للولاية؛ زيارة هيئة الموانئ البحرية ولقاءات مع قيادات الشرطة والأمن، وزيارة الركن الأمريكي بالمكتبة العامة ببورتسودان، وزيارة محلية سواكن .

ف ع