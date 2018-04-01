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أخبار محلية - سياسية

مساعد رئيس الجمهورية يطلع على مجمل الأوضاع بجنوب دارفور

التاريخ : 01-04-2018 - 04:06:00 مساءً

الخرطوم فى 1-4-2018 ( سونا ) - اطلع الدكتور فيصل حسن إبراهيم؛ مساعد رئيس الجمهورية - لدى
لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم؛ بالمهندس آدم الفكي؛ والي جنوب دارفور - على مجمل الأوضاع بالولاية والأمنية بوجه خاص .
وأوضح الوالي - في تصريحات صحفية - أنه أطلع مساعد رئيس الجمهورية على الترتيبات الجارية لاستضافة الولاية للدورة المدرسية القادمة، وسير إكمال المنشآت والبنيات التحتية، لافتا الى انفعال مواطني الولاية وتجاوبهم التام مع استضافة الولاية للدورة المدرسية القادمة.
وقال الفكي إن اللقاء تطرق الى المشروعات التنموية والخدمية بالولاية والطرق التى سيتم افتتاحها خلال المرحلة المقبلة؛ والتي تشمل طريق ( كاس- نيالا) بطول 100 كلم، وطريق (عد الفرسان – نيالا ) بطول 100 كلم .
وأشار الى استمرار برامج العودة الطوعية التى تنتظم الولاية؛ وقال " إنها تسير بصورة ممتازة ".
ف ع
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