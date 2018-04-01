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النائب الأول يطمئن على امتحانات الشهادة السودانية والإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة مادة الكيمياء

التاريخ : 01-04-2018 - 04:23:00 مساءً

الخرطوم في 1-4-2018(سونا) - اطلع الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي على ما تم من اجراءات حول سير امتحانات الشهادة السودانية والإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة مادة الكيمياء التي تم تسريبها واستعدادات مجلس امتحانات السودان لإعادة امتحان هذه المادة في السابع عشر من ابريل الجاري .
جاء ذلك - لدى لقائه بمكتبه اليوم؛ بمجلس الوزراء الأستاذة آسيا محمد عبدالله وزيرة التربية والتعليم والتي أوضحت - في تصريحات صحفية - أن الطلاب سيجلسون لهذه المادة يوم الثلاثاء الموافق 17 ابريل الجاري عند تمام الساعة الثامنة صباحا .
وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تصل الأجهزة العدلية والجهات ذات الاختصاص لمرتكبي هذه الجريمة ..لينالوا جزاءهم ويتم تقديمهم للمحاكمة.
ف ع
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