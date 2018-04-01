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أخبار محلية - سياسية

وزير الدفاع يلتقي والي ولاية النيل الأزرق

التاريخ : 01-04-2018 - 06:43:00 مساءً
الخرطوم 1-4- 2018 (سونا) -

التقى الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع بمكتبه ظهر اليوم الأستاذ حسين يسن حمد والي ولاية النيل الأزرق بحضور الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة .
قدم الوالي تنويراً خلال اللقاء أكد فيه استتباب الأحوال الأمنية بولايته، مشيراً إلى بعض الحوادث الناجمة عن الأنشطة التي تقوم بها مجموعات من الحركات المتمردة باعتدائها على المواطنين ونهب ممتلكاتهم، وذكر أن الولاية بصدد اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم استعداداً للموسم الزراعي، والشروع في إنفاذ حملة جمع السلاح في إطار الخطة القومية لجمع السلاح التي تنتظم البلاد .




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