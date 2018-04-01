وزير الدفاع يلتقي اللجنة الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان

الخرطوم 1-4- 2018( سونا) -



أشاد الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع؛ بالتقدم الكبير الذي أحرزته اللجنة الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان على صعيد المنطقة الآمنة منزوعة السلاح ووضع بعض العلامات على الخط الصفري تمهيداً للبدء في المرحلة الأولى من فتح المعابر بين البلدين، ووعد بتقديم كل ما يمكن أن يساعد اللجنة في إنجاز مهامها في أسرع وقت ممكن.



جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه اليوم أعضاء اللجنة الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان التي عقدت اجتماعها الدوري الثامن في الخرطوم يومي السبت والأحد برئاسة رؤساء هيئة الاستخبارات في البلدين، حيث وقف الاجتماع على مستوى التزام الطرفين في تنفيذ قرارات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين؛ بجانب مراجعة القرارات التي اتخذتها اللجنة في اجتماعها السابق.

في ذات السياق؛ أكد اللواء شيك راج اليث رئيس وفد دولة جنوب السودان حرص بلاده على إزالة كافة العقبات التي تعترض عمل اللجنة، والتعاون البناء للمضي قدماً في طريق بناء الثقة والشراكات التي تخدم مصالح الشعبين وتطلعهما نحو علاقة سوية تحافظ على روابط الأخوة بين البلدين الشقيقين .