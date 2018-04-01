بدء عملية المسح لتحديد الاحتياجات العاجلة للعائدين بولايات دارفور الخميس القادم

الخرطوم 1-4-2018م (سونا) - أعلنت مفوضية العودة الطوعية وإعادة الإعمار بولايات دارفور عن البدء في عمليات مسح شامل لمناطق العودة الطوعية في ولايات دارفور الخمس في الفترة من 5- 20 ابريل الجاري لتحديد الاحتياجات الأساسية العاجلة وفقا لأولويات وحاجة العائدين وتقديم العون لهم في تلك القرى.

وأوضح مفوض العودة الطوعية وإعادة الإعمار بولايات دارفور تاج الدين إبراهيم الطاهر أن عملية المسح التي ستقوم بها المفوضية - بالتنسيق مع عدد من الجهات- تهدف الى تحديد الاحتياجات الأساسية العاجلة التي تمكن العائدين من الاستقرار في تلك القرى .

وقال لـ (سونا) إن هناك عودة كبيرة من المعسكرات الى مناطق العودة وأن المفوضية ظلت تتلقى تقارير من الولايات الخمس بصورة يومية عن عودة طوعية من معسكرات النزوح الى مناطقهم.

وأكد تاج الدين أن عملية جمع السلاح التي نفذتها الدولة في ولايات دارفور أسهمت إسهاماً كبيراً في هذه العودة، مشيراً الى وجود تنسيق كبير بين المفوضية وولايات دارفور وكل شركاء العمل الإنساني

وأضاف الطاهر أن بداية هذا الشهر ستبدأ عمليات تفويج اللاجئين السودانيين من معسكرات اللجوء في تشاد الى ولايتي غرب وشمال دارفور، وأن المفوضية - بالتنسيق مع الجهات المعنية - أكملت ترتيباتها لاستقبالهم .

وقال مفوض العودة الطوعية: إن تنفيذ مشروعات خدمات القرى النموذجية؛ المرحلة الثانية ؛ بولايات دارفور؛ والتي تنفذها دولة قطر وصندوق إعادة الإعمار والتنمية في دارفور يعزز الخدمات الأساسية في مجال الصحة والتعليم والمياه والأمن للعائدين، وتعتبر إضافة حقيقية لجهود الدولة الرامية الى تهيئة البيئة الملائمة لعملية العودة الطوعية .