رئيس الجمهورية يثمن الدور المتعاظم للهيئة التشريعية القومية

الخرطوم 2-4-2018م(سونا) - ثمن المشير عمرالبشير رئيس الجمهورية الدور المتعاظم للهيئة التشريعية القومية فى إجازة القوانين التى اقتضتها التعديلات الدستورية والقانونية والتى تضمنتها مخرجات الحوار الوطنى بشقيه السياسى والمجتمعى وإجازة موازنة العام 2018م فى المواقيت المقررة بوعى وإدراك للتحديات الداخلية والاقليمية والدولية .

وأشاد البشير لدى مخاطبته فاتحة الدورة السابعة للهيئة التشريعية القومية بالدور المقدر لنجاحات الدبلوماسية البرلمانية والتى حققتها الهيئة وجاءت خير معين ومؤازر لدبلوماسية الرئاسة فى إحداث تطور نوعى لعلاقات السودان الخارجية وتتويج كل هذه النجاحات بتحقيق تناغم ملموس فى الاداء بين السلطة التشريعبة وأجهزة الدولة التنفيذية والسياسية .

وحيا البشير فى فاتحة خطابه رئيس ونائب وأعضاء الهيئة التشريعية القومية وقال "لنجدد معا العهد سيرا على طريق إستكمال السلام وتحقيق التنمية الشاملة والنماء المستدام باعتبارها ركائز تأسيس مجتمع آمن ومستقر ومتقدم "

وقا ل السيد رئيس الجمهورية إننا نحيى عبركم الشعب السودانى الأبى الصامد الذى إتحد خلف قيادته السياسية مؤكدا ان التحديات والاستهداف لا تزيده الا صلابة

وأضاف البشير أننا سنعمل على تحقيق غاياته السامية وسنظل أوفياء لصنيعه بالحفاظ على وحدة شعبنا وأستقرار بلادنا .

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