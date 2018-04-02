البشير يؤكد التزام الدولة بحماية الوثيقة الوطنية وتعزيزها

الخرطوم 2-4-2018م(سونا)- أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية التزام الدولة بحماية الوئيقة الوطنية وذلك بتنفيذها بدقة وتعزيز التزاماتها فى كافة المحاور التي غطتها نتائج الحوار الوطني

وقال البشير فى خطابه فى فاتحة الدورة السابعة للهيئة التشريعية القومية التى انعقدت اليوم ان الدولة ستواصل هذه الحماية ، قناعة منها بان الوثيقة الوطنية هى بمثابة عهد بين كافة اهل السودان وان مخرجاتها هى اساس العدالة الاجتماعية والمساواة والشورى والديمقراطية في بلادنا .

واضاف ان الوثيقة قدمت رؤية جديدة لنظام الحكم روحا ونصا وافرزت وضعا سياسيا جديدا تم بموجبه تحديد جديد ومبتكر لاطر العلاقات الدستورية والسياسية والاقتصادية .

وقال البشير ان تنفيذ بنود الاتفاقية بعناية وحرص هو صمام امان لبلوغ الغايات المنشودة وتوفير الظروف الملائمة وتهيئة المناخ الجاذب لبناء نهضة البلاد .

واضاف ان روح الوفاق التي أفرزتها الوثيقة الوطنية ومخرجاتها ادت إلى تجاوب كبير مع الحملة التي أطلقتها الدولة لجمع السلاح والتى تمت بمعاونة جميع مكونات المجتمع في 17 ولاية عدا الولاية الشمالية، الأمر الذي أفرز نتائج إيجابية تمثلت في وقف نزيف الدم بين المواطنين بسبب النزاعات الفردية والجماعية وعقد الكثير من المصالحات القبلية وزيادة الرقعة الزراعية لتوفر الأمن ، الأمر الذي أدى إلى شروعنا في تنفيذ خطتنا المتكاملة لتصفية معسكرات النازحين وتخطيط هذه المعسكرات وتحويلها إلى مدن مكتملة الخدمات .