البشير يعلن إطلاق المبادرة الرئاسية للحوار حول الدستور فى مقبل الأيام

الخرطوم 2-4-2018م(سونا)- أعلن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أن الدولة ستشرع فى مقبل الايام علي إطلاق المبادرة الرئاسية للحوار حول الدستور لتجسد هذه المبادرة المرحلة الثانية من الحوار الوطني وبسعة غير مسبوقة .

وقال البشير لدى مخاطبته فاتحة الدورة السابعة للهيئة التشريعية القومية إننا سندعو للمشاركة فى المبادرة الرئاسية للدستور كل من قوى الحوار الوطني كافة من أحزاب وتنظيمات سياسية وحركات وقوى مجتمع فاعل ومنظمات مجتمع مدنى وشخصيات ورموز قومية حتى يأتى ميلاد الدستور ومضامينه على النحو الذى يرتضيه الشعب .

وقال إن الدستور سنطرحه للشعب للاستفتاء عليه ليكون ركيزة مشروعنا الوطنى لبناء حياتنا العامة ونهضتنا الشاملة .

وأشار البشير إلى الحوارات الراجحة بين مختلف القوى السياسية في شأن مواقيت إجازة الدستور الدائم هل قُبيل أو بُعيد الانتخابات 2020م .

وقال إن البعض يرى أن سعة الوفاق الوطني وعددية القوى السياسية ببرامجها ومسمياتها وأهدافها وشعاراتها التي وفرها الحوار الوطني لن تتوفر بعد الانتخابات القائمة على التنافس والفوز والخسارة بينما أراء أخرى راجحة أيضاً ترى أن يجاز الدستور الدائم بعد الانتخابات بواسطة المجلس الوطني المنتخب بأعتبار أن ذلك هي توصية الحوار الوطني ويجب الإلتزام بها ولا يتم تجاوزها إلا بدعوة الجمعية العمومية للحوار الوطني لترى رأيها في مقترح تعديل مواقيت أجازة الدستور الدائم .

وقال البشير إننا سنكون أوفياء لما تراه الجمعية العمومية للحوار سواء عدلت توصيتها أم لم تعدلها .

وأضاف انه وفي إطار روح الوفاق الذي أسست له الوثيقة الوطنية شرعنا في إجراء مشاورات لتشكيل الآلية القومية لوضع الدستور الدائم للبلاد وهو دستور سيكون لكل مواطن فيه سهم وتقره الإرادة الشعبية الغالبة ورغم قناعة الكثيرين من أن دستور 2005م هو دستور متكامل القيم والمفاهيم والأحكام والمجالات إلا أن ما ينقصه هو أنه دستور انتقالي.

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