رئيس الجمهورية : أولينا عناية خاصة لتعزيز علاقاتنا مع دول الجوار

الخرطوم 2-4-2018م(سونا)- قال المشير عمر البشير رئيس الجمهورية إن السودان أولى في الفترة المنصرمة عناية خاصة لتعزيز علاقاته مع دول الجوار باعتبارها مجاله الحيوي والاستراتيجي حيث وظف دبلوماسية الرئاسة في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات مع الشقيقة مصرعلى قاعدة وضوح وشفافية ومصالح متبادلة وحماية السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .

وأعرب البشير عن أمله أن تشهد الأيام المقبلة جهوداً مكثفة للانتقال بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى يكافئ عمق الروابط الأزلية بين الشعبين.

وقال لدى مخاطبته فاتحة أعمال الدورة السابعة للهيئة التشريعية القومية التى انعقدت اليوم إن السودان واصل جهوده لتنمية علاقاته مع تشاد وأفريقيا الوسطى من خلال جهود مشتركة لتحقيق الأمن على الحدود بمشاركة الأطراف المعنية .

وأشار الى أن السودان حدد موقفه الثابت عبر مختلف وسائل التواصل واللقاءات بأنه مع الإيقاف الفوري للحرب اللاإنسانية في دولة جنوب السودان وطالب بضرورة حل الخلافات بحوار جاد تحت رعاية الإيقاد والاتحاد الإفريقي بمشاركة كل أطراف النزا ع ولا تزال جهوده متصلة لتحقيق ذلك .

وأضاف أن السودان اتجه لدول القرن الإفريقي بمبادرة بناءة لإطلاق تجـمُع اقتصادي لدول القرن الإفريقي سوف تلتئم قمته في الخرطوم قبيل نهاية شهر أبريل 2018م لحشد جهود هذه الدول من أجل التنمية المشتركة لمجتمعاتها .

وأشار الى نجاح الجهود التي اضطلعت بها دبلوماسية الرئاسة عبر زيارات رئيس الجمهورية ونائبيه في بناء علاقات استراتيجية من أجل التنمية مع الصين وروسيا وتركيا ومنظور أن نصل إلى هذا المستوى الإستراتيجي من العلاقات مع بقية دول البركس لاسيما الهند .

