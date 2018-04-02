رئيس وزراء إثيوبيا الجديد يؤدي اليمين

أديس أبابا 2-4-2018م(رويترز) - أدى رئيس وزراء إثيوبيا الجديد أبي أحمد اليمين أمام البرلمان اليوم الاثنين بتفويض لتنفيذ إصلاحات ديمقراطية تهدف جزئيا لنزع فتيل التوترات العرقية في ولاية أوروميا التي ينحدر منها الجنرال المتقاعد.

واختار الائتلاف الحاكم أبي الأسبوع الماضي خلفا لهايلي مريم ديسالين الذي استقال ليفسح المجال أمام إجراء الإصلاحات.

وتشهد أوروميا التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا أحداث عنف منذ عام 2015 سببها الأكبر شعور سائد بين شبان عرقية الأورومو، التي تشكل نحو ثلث عدد سكان إثيوبيا البالغ 100 مليون، بأنهم يتعرضون لتهميش سياسي واقتصادي.

وأدى أبي (42 عاما) اليمين خلال احتفال بمجلس نواب الشعب في أديس أبابا.

وفي كلمته أمام البرلمان قال أبي ”هذا يوم تاريخي. نشهد انتقالا سلميا للسلطة. وضعنا اليوم ينطوي على فرص وتهديدات... ونعيش فترة ملتبسة“.

وتولت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية السلطة منذ عام 1991 لكن الاحتجاجات والاضطرابات في أوروميا شكلت أكبر خطر يواجه استمرارها في الحكم.

ويبدو أن انتماء أبي لعرقية الأورومو يمثل محاولة محسوبة لتخفيف التوترات في مسقط رأسه.

وإثيوبيا هي ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان واقتصادها كان الأسرع نموا في القارة على مدى العقد الماضي. وجرى فرض حالة الطوارئ في البلاد في 16 فبراير بعد يوم من استقالة هايلي مريام.

