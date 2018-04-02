البشير يهنئ رصيفه الصينى بينغ بمناسبة إعادة انتخابه لدورة جديدة

الخرطوم 2-4-2018م (سونا)- هنأ المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية نظيره الصينى السيد شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه لدورة رئاسية جديدة .

وسلم السفير عمر عيسى أحمد، سفير السودان لدى جمهورية الصين الشعبية، رسالة التهنئة التي بعث بها فخامة السيد رئيس الجمهورية، المشير عمر حسن أحمد البشير، إلى نظيره الرئيس الصيني .

كما سلم السيد السفير رسائل التهنئة التي بعث كل من السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح لنظيره السيد رئيس مجلس الدولة الصيني، والسيد وزير الخارجية لنظيره وزير الخارجية الصيني، والتي تضمنت تهنئتهم بمناسبة إعادة تعيينهم من قبل مجلس نواب الشعب الصيني مؤخرا.

ع و

