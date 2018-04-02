المقاتلات الروسية تتزود بالمثقاب قنبلة نصف طن غير مرئية

موسكو في 2 -4-2018م / وام/

أعلنت شركة "تيخماش" التابعة للمجمع الصناعي الروسي "روستيخعن أنتاح قنبلة غير مرئية تحمل اسم "دريل" او المثقاب وتزن 500 كغم.

وقال نائب مدير شركة "تيخماش" ألكسندر كوتشكين إن " هذه القنبلة يمكن أن تثبت على مقاتلات مختلفة وستزود المقاتلة الروسية الحديثة من الجيل الخامس "سو-57" بها" .

وأضاف كوتشكين أن " القنبلة " المثقاب" تستطيع تدمير أهداف العدو على مسافات بعيدة، حيث بإمكانها التخطيط لمسار الهدف على بعد عشرات الكيلومترات، ما يسمح للطائرة عدم الدخول إلى مجال الدفاع الجوي للعدو وتتجه نحو الهدف على شكل ذخائر صغيرة تشبه "المثاقب". كما أنها قادرة على ضرب المعدات الثقيلة. ويصعب على رادارات العدو التعرف عليها أو كشفها".

والمخطط أن يتم بدء الإنتاج في عام 2019 ، حيث سيتم اعتمادها في القوات المسلحة وتنظيم شرائها من قبل وزارة الدفاع الروسية.

ف ع