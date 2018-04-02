ولاية النيل الأبيض تكمل استعداداتها لزيارة رئيس الجمهورية بعد غدٍ الأربعاء

كوستي 2-4-2018م ( سونا ) - أكملت ولاية النيل الأبيض كافة الاستعدادات والترتيبات لاستقبال رئيس الجمهورية في زيارته للولاية يومي الأربعاء والخميس الموافق الرابع والخامس من أبريل الجاري.

وقال دكتور عبد الحميد موسى كاشا والي النيل الأبيض في المؤتمر الصحفي الذي عقده بأمانة الحكومة بربك، بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية، قال إن زيارة رئيس الجمهورية ستحدث حراكاً سياسياً واجتماعياً وسيكون لها نتائج إيجابية تنعكس على التنمية والخدمات، وأعلن جاهزية جماهير الولاية لاستقبال رئيس الجمهورية في حشود ضخمة من كل محليات الولاية.

وأشار كاشا إلى أن رئيس الجمهورية سيفتتح عددا من المشروعات التنموية والخدمية التي تم تنفيذها بالجهدين الرسمي والشعبي ويخاطب عددا من اللقاءات الجماهيرية والفعاليات المختلفة.

وأشاد والي النيل الأبيض بإنسان بحر أبيض وتفاعله مع كل مناشط وبرامج حكومة الولاية مما ساهم في النجاح والاستقرار الأمني والسياسي وإنجاز المشروعات التنموية، وقال إن الولاية تشهد انسجاماً وتماسكاً في أجهزتها التشريعية والتنفيذية والسياسية.