الأمين السياسي لجماعة أنصار السنة المحمدية: خطاب الرئيس وضع خارطة طريق واضحة المعالم لمعالجة الأزمة الاقتصادية

الخرطوم في 2-4-2018م (سونا)- وصف د. محمد أبو زيد مصطفى، الأمين السياسي لجماعة أنصار السنة المحمدية وزير السياحة والآثار والحياة البرية خطاب المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أمام الهيئة التشريعية القومية اليوم بالمميز لجهة شموله لكل التحديات التي تواجه البلاد في السلام والتنمية والعلاقات الخارجية والاقتصاد ومعاش الناس.

وأوضح في استطلاع أجرته معه (سونا) أن الخطاب كشف النقاب عن أسباب الأزمة الاقتصادية بالبلاد ووضع خارطة طريق واضحة المعالم لمعالجتها، مبينا أنه من خلال الخطاب فإن المرحلة القادمة ستشهد تصحيحا للمسار، داعيا الشعب السوداني للصبر على هذه المعالجات حتى تؤتي أكلها وتنعكس إيجابا على مسيرة الاقتصاد الوطني وتحسين معاش الناس.

ودعا أبو زيد كل الممانعين والقوى الحاملة للسلاح للانضمام للعملية السياسية والانخراط في الحوار الوطني وصولا إلى سودان يسع الجميع.