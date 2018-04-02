الأمين العام لحزب التحرير والعدالة: خطاب الرئيس أمام الهيئة التشريعية القومية تاريخي

الخرطوم 2-4-2018م (سونا) - قال الأستاذ عثمان أحمد واش الأمين العام لحزب التحرير والعدالة وزير الدولة بمجلس الوزراء إن خطاب المشير عمر البشير رئيس الجمهورية اليوم أمام الهيئة التشريعية القومية يعد خطابا تاريخيا، مبينا أن البلاد تشهد مرحلة انتقال حقيقية بعد الحوار الوطني.

وأوضح في تصريح لـ(سونا) أن ما جاء في الخطاب في محور الأمن والاستقرار وما شهدته البلاد من حملات لجمع السلاح خطوة متقدمة لا تخطئها العين، داعيا إلى ضرورة توظيف كل الإمكانيات لإحداث نقلة في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى الإصلاحات التي تمت في المؤسسات والأجهزة التي تدير العملية الاقتصادية بالبلاد.

وثمن الأمين العام لحزب التحرير والعدالة جهود محاربة الفساد والتي أشار إليها رئيس الجمهورية في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية، مؤكدا ضرورة توصل الأحزاب والقوى السياسية إلى توافق حول دستور البلاد قبل إجراء انتخابات 2020.