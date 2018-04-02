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أخبار محلية - سياسية

النائب الأول يطلع على مجمل الأوضاع بولاية سنار

التاريخ : 02-04-2018 - 02:51:00 مساءً
الخرطوم 2-4-2018م( سونا )- اطلع النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية بولاية سنار.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالقصر الجمهوري والي الولاية الضو الماحي الذي أوضح في تصريحات صحفية عقب اللقاء أنه تم تنوير النائب الأول لرئيس الجمهورية باستقرار الأوضاع الأمنية بالولاية واستمرار عمليات حصاد الذرة والقطن، مشيرا إلى زيادة المساحة التأشيرية الكلية بالولاية من السمسم والذرة والقطن وزهرة الشمس فضلا عن الاهتمام الكبير الذي أولته وزارة الزراعة بالإنتاج الحيواني والبستنة.
وأضاف الوالي أن النائب الأول لرئيس الجمهورية وجه بالاهتمام بمعاش الناس والمحافظة على الأمن والاستقرار بالولاية وتوفير الوقود للمزارعين قبل وقت كاف من انطلاق الموسم الزراعي المطري كما وجه باستمرار دعم برنامج سنار عاصمة للثقافة حتى تتحول سنار إلى مركز إقليمي للإشعاع والتنوع الثقافي والحضاري.
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