سفيرالسودان بالرياض يلتقي وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون القنصلية



الرياض 2 -4- 2018م (سونا )- التقى سعادة السفير عبد الباسط بدوي السنوسي سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية ظهر اليوم بوكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون القنصيلة سعادة السفير تميم بن ماجد الدوسري.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الملفات القنصلية التي تخص الجالية السودانية والمتعلقة بتوفيق أوضاع الجالية وتسهيل مهمة العائدين الي السودان بصورة نهائية.

كما تم التداول حول عدد من المواضيع التي تعزز التعاون المشترك بين السفارة والإدارة العامة لشئون الوافدين والجهات ذات الصلة.

من جانبه أبدى السفير السنوسي شكره للوكيل لدوره في تعزيز التعاون القنصلي بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أهمية استمرار التواصل في هذا الشأن .

حضر اللقاء السيد القنصل الوزير المفوض عبد الرحمن رحمة الله والعميد يحيى محمد أحمد النور مدير الجوازات بالسفارة.

ف ع



