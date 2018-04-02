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أخبار محلية - سياسية

الرئيس المناوب للجنة الثقافة بالبرلمان يشدد على نبذ العنف‎

التاريخ : 02-04-2018 - 03:58:00 مساءً
الخرطوم 2-4-2018 (سونا) - شدد الرئيس المناوب للجنة الثقافة والآثار والسياحة بالبرلمان، الدكتور عثمان أبو المجد على ضرورة الالتزام بالعمل السياسي ونبذ العنف في كافة أشكاله.
ودعا أبو المجد في تصريح لوكالة السودان للأنباء إلى التمسك بنصوص قانون الأحزاب التي تمنع الجمع بين العمل السياسي والعمل المسلح.
واعتبر ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية أمام فاتحة أعمال الهيئة التشريعية في هذا الخصوص تجسيداً للقانون، منادياً الوسط الطلابي بنبذ العنف واتخاذ الحوار سبيلاً له.
ووصف خطاب السيد رئيس الجمهورية بالمتميز والنوعي وقال إنه لمس قضايا المجتمع المتجددة التي تهم الشارع السوداني في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية إلى جانب الدعوة الصريحة للسلام.
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