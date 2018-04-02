اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية تستمع لاتفاقيات تعاون بين السودان و تونس



الخرطوم فى 2-4- 2018 م (سونا) - استمعت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية في اجتماعها صباح اليوم الاثنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة د. السر الشيخ أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم لاتفاقية التعاون الفني بين جمهورية السودان وحكومة الجمهورية التونسية والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للسنوات 2017 – 2019م بين حكومة جمهورية السودان والجمهورية التونسية.

وأكدت الاتفاقية على تعزيز علاقات التعاون الفني التي تربط بين البلدين من خلال الاستفادة المتبادلة من المقدرات والفرص المتاحة بين الجانبين.

وأمن البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي على توطيد أواصر الأخوة والتفاهم التي تسود العلاقات السودانية التونسية وتطوير التعاون في مختلف المجالات الثقافية، وأن يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والزيارات بين المسؤولين والفنيين .

من جهة أخرى استمعت اللجنة الفنية لتقارير بعض وزارات قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية حول موقف تنفيذ برنامج إصلاح الدولة وتوصيات الحوار الوطني لشهر مارس 2018م.

ف ع