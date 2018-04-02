رئيس المجلس التشريعي بالنيل الأزرق يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لدفع عملية السلام

الدمازين 2-4-2018( سونا) - أشاد الأستاذ سراج حمد عطا المنان رئيس المجلس التشريعي بولاية النيل الأزرق بمبادرات رئيس الجمهورية الداعمة لعملية السلام .

وأكد أن تمديد وقف إطلاق النار يعد دفعة قوية لإحلال السلام وإتاحة فرص جديدة للممانعين للحاق بركب السلام، ولحملة السلاح في قطاع الشمال للعودة الى صف الحوار والتفاوض والاستجابة لمبادرات منظمات المجتمع المدني والرغبة الأكيدة لابناء الولاية لإيقاف الحرب بشكل نهائي.

وناشد سراج مجموعة عبدالعزيز الحلو بقطاع الشمال بالاستجابة لمبادرة رئيس الجمهورية بمزيد من التنازلات وتحقيق مواقف إيجابية في المفاوضات القادمة؛ والتي نأمل أن تكون آخر جولة بين الطرفين وصولا لسلام مستدام في ظل الاستقرار الذي تشهده الولاية والمشروعات التنموية التي انتظمت ربوع الولاية.

وفي ذات السياق؛ امتدح سراج مبادرة منظمة نفرة السلام والنهضة لتنظيم ملتقى جامع لقيادات الولاية؛ بالتعاون مع الهيئة التشريعية القومية في إطار توحيد الجهود لدعم عملية السلام .

وقال إن مخرجات الملتقى ستلقي بظلالها على سير عملية السلام بالولاية؛ من خلال المناشط والبرامج التي سيتم تنفيذها في الفترة القادمة.وجدد سراج دعم المجلس التشريعي لكافة الجهود من أجل السلام.