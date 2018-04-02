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أخبار محلية - سياسية

رئيس القضاء يصدر قراراً بتشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ توصيات الملتقى الأول بين الطب والقانون

التاريخ : 02-04-2018 - 05:05:00 مساءً
الخرطوم 2-4-2018م (سونا) - أصدر مولانا بروفسير حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء قرارا بتشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ توصيات الملتقى الأول بين الطب والقانون .
وجاء القرار وفقاً لتوصيات الملتقى الأول بين الطب والقانون الذي نظمته السلطة القضائية عبر إدارة المكتب الفني والبحث العلمي والمجلس الطبي السودان في الفترة من 25-26 نوفمبر2017م ‘ ووفقاً للتوصية الخاصة بتشكيل لجنة مشتركة لتقرر بشأن القضايا المشتركة .
وعقدت اللجنة أول اجتماع لها اليوم واتفقت على مصفوفة لتنفيذ التوصيات على أن يكون الملتقى الثاني بعد 6 شهور .
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