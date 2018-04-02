الصادق الهادي: خطاب الرئيس البشير ضافٍ و تناول مؤشرات المرحلة المقبلة بصورة واضحة



الخرطوم 2-4-2018 (سونا) - وصف الدكتور الصادق الهادي المهدي رئيس حزب الأمة (القيادة الجماعية)، وزير تنمية الموارد البشرية ، خطاب الرئيس عمر البشير أمام الهيئة التشريعية القومية بأنه ضافي تناول كل مؤشرات المرحلة المقبلة بصورة واضحة.

وأضاف في تصريح لوكالة السودان للأنباء بالبرلمان اليوم أن الخطاب تحدث عن الدستور الدائم، مضيفاً أنه موضوع حيوي، لافتاً إلى أن الخطاب أشار إلى ضرورة إشراك القوى السياسية في إعداده والرجوع للجمعية العمومية للحوار الوطني لتبدي رأيها حوله.

وأوضح أن الخطاب تناول بحسم شديد مسألة محاربة الفساد وكيفية القضاء عليه بإجراءات حاسمة بجانب أن الخطاب تحدث عن الازدواجية في العمل السياسي والعسكري الذي تمارسه بعض القوى السياسية.

وقال الهادي إننا نجد أنفسنا نقف بقوة مع هذا التوجه الحاسم وهذه الإجراءات التي يمكن أن تعيد الأوضاع فيما يتعلق بمسألة الدستور الدائم واجتثاث الفساد واستمرارية السلام، وأضاف قائلاً (نحيي الرئيس على هذا الخطاب الجريء والحاسم) .

ف ع

