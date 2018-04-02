خبير سوداني يكشف عن ضرب الجزء الأرضي للكرة الأرضية بواسطة مذنب نييرو

الخرطوم 2-4-2018م (سونا) - كشف الأستاذ سيف الدين محمد خير نائب عميد كلية الزراعة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في محاضرة أولى العلامات الكبري التي نظمتها رابطة المرأة العاملة بالجامعة، عن ظهور مذنب نييرو ووصفه بالأمر الخطير على كل الكرة الأرضية .

وقال إنه يعتبر من علامات الساعة الكبرى، مدللا بسورة الدخان التى ورد فيها أنه سيحدث دخان كثيف يعم كل الكرة الأرضية يحدث زلازل ، براكين ، خسوف ، مسخ وسفك للدماء تموت فيه ثلث البشرية .

وأضاف تتوقع وكالات الفضاء حدوثه في رمضان عام 2018م ، ولفت إلى بناء 450 مبنى في روسيا يختبئ فيها السكان.

ودعا المسلمين للالتزام بالإكثار من القرآن الكريم والاستغفار الأمر الذي يعد من أفضل وسائل الحماية الربانية.

من جانبها قالت أمين رابطة المرأة العاملة بالجامعة عائشة إبراهيم إنه يتوقع حدوث سقوط مذنب نييرو في القرن 21 مما سيحدث تقاربا بين الأرض والسماء وتنقسم إلى مجموعات تؤدي لحدوث عمليات شد وجذب في الكرة الأرضية.

وكانت وكالة (ناسا) الفضائية أشارت إلى ظهور مذنب دخاني يضرب الجزء الغربي للكرة الأرضية وسيحدث زلزالا وخسوفا مع حدوث عاصفة شمسية بين عام 2018 م و 2019 م .

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