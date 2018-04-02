الطيب بدوي: خطاب الرئيس أبرز المجهودات الضخمة التي تضطلع بها مؤسسة الرئاسة

الخرطوم 2-4-2018م (سونا) - وصف الطيب حسن بدوي وزير الثقافة خطاب السيد رئيس الجمهورية أمام الهيئة التشريعية القومية اليوم بالخطاب الضافي والعميق مشيرا الى أن الخطاب استهدف الشعب السوداني واستطاع أن يبرز المجهودات الضخمة التي تضطلع بها مؤسسة الرئاسة، وقال أن الخطاب أبرز مؤسسية الدولة في إطار الأدوار التي يضطلع بها السيد رئيس الجمهورية عبر القصر الجمهوري، ودور الدبلوماسية الرئاسية الكبير جدا في ما أحدثته من اختراقات في مسار العلاقات الخارجية للسودان على المستوى الأفريقي والعربي، وأضاف قائلا إن الخطاب أبرز بشكل كبير دور السيد رئيس الجمهورية لاسيما في الحوارات التي انتظمت البلاد، وهذا بدون شك يؤكد أن المسار الداخلي هو مسار أكثر وضوحا وأكثر تنفيذا.

وأشار وزير الثقافة الى أن السيد رئيس الجمهورية - وكعادته - أبرز في خطابه قضية السلام، وقال " في رأينا أن قضية السلام قضية استراتيجية، خاصة جهود الدولة في تحقيق السلام في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ومتبقي الحركات في دارفور" وقال إن السيد رئيس الجمهورية وبقراراته المستمرة لوقف إطلاق النار ودعوته المتكررة لحملة السلاح، وبشكل واضح وقوي وعميق الجنوح للحوار الوطني والسلام؛ يؤكد رغبة الدولة وإرادتها القوية لتحقيق السلام والاستقرار بالبلاد .

وتطرق الوزير الى أن السيد رئيس الجمهورية قد قطع - وبشكل صريح - الطريق أمام الذين يريدون العمل بازدوجية من خلال ممارسة العمل السياسي أو الأدوات السياسية في هذه المرحلة وحمل السلاح ضد الدولة، مؤكدا أن الدولة قد تجاوزت هذه المرحلة بشكل كبير، وأوضح بدوي بأن مخرجات الحوار الوطني وآلياته وحرص الدولة على إنفاذ مخرجاته؛ أسهم بشكل كبير في تحديد خارطة واضحة للسودان لافتا الى أن السيد رئيس الجمهورية بهذا الخطاب المجمل الواضح؛ أتاح مساحة واسعة للسيد النائب الأول، رئيس مجلس الوزراء القومي أن يقدم ويكمل تفاصيل أداء حكومة الوفاق الوطني، واصفا الحكومة بالمنسجمة والتي استطاعت رغم مرورها بتحديات وظروف معقدة، أن تتجاوز التحديات بآليات وترتيبات واضحة.

وقال بدوي: إن من أكبر معالم خطاب السيد رئيس الجمهورية أمام الهيئة التشريعية تمثل حرص الدولة على مكافحة الفساد ومواجهته بآليات عدة، على رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية وإشراف السيد الرئيس شخصيا مما يطمـئن الشعب السوداني ويؤكد أن موارد الشعب في أيدٍ أمينة وفي صون وتحت حراسة المجتمع، بجانب تطرق الخطاب للدستور الدائم وترك الخيار للجمعية العمومية للحوار الوطني في أن تفاضل مابين إقرار الدستور قبل أو بعد انتخابات 2020م.



