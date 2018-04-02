إشراقة سيد محمود:خطاب الرئيس أمام الهيئة التشريعية أسس لعهد جديد

الخرطوم 2-4-2018م (سونا) - أشارت الأستاذة إشراقة سيد محمود عضو المجلس الوطني القيادية بالحزب الاتحادي الديمقراطي إلى أن خطاب الرئيس البشير أمام الهيئة التشريعية القومية أسس لعهد جديد لأنه لأول مرة تكون هناك دعوة واضحة من الرئيس لمبادرة حول الدستور الدائم وأن ينتهي عهد الدساتير المؤقتة.

وقالت إشراقة - في تصريحات صحفية - بالبرلمان اليوم (إننا - كحزب - طالبنا بأن يكون الدستور قبل الانتخابات)، قائلة (إننا نريد أن ندخل الانتخابات بعدالة، وأن الدستور الجديد سيضمن توزيعا عادلا للسلطة والثروة فضلاً عن العدالة في إدارة الانتخابات)، مضيفة أن هذا سيجعلنا مطمئنين على الانتخابات، مشددة على أن يكون الدستور الدائم قبل الانتخابات المقبلة.

وأوضحت اشراقة أن إنشاء محكمة للفساد حتى وإن لم تكن مفوضية لمكافحة الفساد إشارة واضحة إلى أن هناك حربا قوية ستتم على الفساد بجانب تفعيل قانون الثراء الحرام.

وأكدت أن خطاب الرئيس ليس مجرد خطاب بل هو إجراءات ستتنزل على أرض الواقع، مشيرة إلى أنه وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمسالة الاقتصاد عبر استراتيجيات وسياسة البتر والهيكلة التنظيمية.

