د. فيصل يوجه باستمرار الاتصال مع القوى السياسية

الخرطوم 2-4-2018م (سونا) - وجه نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية د. فيصل حسن إبراهيم باستمرار الاتصال مع مختلف القوى السياسية من أجل خلق رأى عام وإجماع وطني حول قضية الدستور والخطوات اللازمة لإقرار دستور دائم للبلاد .

وأشار الناطق الرسمي باسم الحزب الاستاذ ياسر يوسف في تصريحات صحفية عقب اجتماع رؤساء القطاعات ونوابهم الذي ترأسه د. فيصل بالمركز العام للحزب إلى أن الاجتماع وجه بتفعيل الأداء التنظيمي في كافة مستويات الحزب في المركز والولايات والاستعداد لإنجاز مطلوبات المرحلة القادمة وفي مقدمتها عملية إعادة البناء الحزبي بكل مستوياته بالمركز والولايات .

وأضاف أن د. فيصل شدد على ضرورة انتظام اجتماعات القطاعات والأمانات في المستويات التحتية لضمان بناء حزب فاعل على المستوى القاعدي وتحريك كل عضوية الحزب نحو الالتفاف حول البرامج والمشروعات الكبرى التي تتبناها الحكومة والحزب.

وكان الاجتماع قد ناقش مجمل الأوضاع الحزيية وتقييم أداء القطاعات والأمانات بعد تكليف د. فيصل بتولي مهام نائب الحزب حيث اطمأن الاجتماع على اكتمال عملية التسليم والتسلم وبداية العمل في كل قطاعات أمانات الحزب المختلفة .

ووقف الاجتماع على التحديات والقضايا التي تواجه حزب المؤتمر الوطني خلال المرحلة القادمة والقضايا السياسية التي يضطلع بها الحزب حاليا في مقدمتها استعدادات انتخابات 2020 وتوصيات الحوار الوطني على رأسها إنجاز مشروع الدستور الدائم للبلاد والجهد الذى سيبذله في هذه القضية المحورية والحيوية مع القوى السياسية الوطنية المختلفة.