قيادات سياسية بالنيل الأزرق ترحب بقرار تمديد وقف إطلاق النار

الدمازين 2-4-2018م (سونا) - رحبت عدد من القيادات السياسية بالنيل الازرق بقرار رئيس الجمهورية الخاص بتمديد وقف إطلاق النار حتى 30 يونيو 2018.

وقال الأستاذ عمرعيسى؛ الأمين العام لحزب الأمة الفيدرالي إن التمديد يؤكد حرص رئيس الجمهورية على حقن دماء الشعب السوداني وتقديم المصلحة العليا للبلاد، وأن القرار من شأنه دفع عملية السلام للأمام .

وقال عمر إن السلام مطلب أساسي لمواطني الولاية، وأنه آن الأوان لكي يستجيب الطرف الآخر لصوت العقل ونحن نبارك كل الخطوات الداعمة للسلام.

الأستاذ مختار عثمان جبريل رئيس حزب الوطن أوضح أن التمديد أمر إيجابي ومحفز لدعاة السلام لبذل المزيد من الجهود، داعيا الى الأحزاب السياسية بالولاية للتواصل مع كافة الأطراف وتقريب وجهات النظر لإنجاح جولة التفاوض القادمة.

وأضاف القيادي بحزب الحركة القومية للسلام والتنمية جورج خمجان المك أن تمديد وقف إطلاق النار يخلق أجواء جديدة لعملية السلام، وناشد كافة الأطراف بالعمل للوصول الى السلام حتى يتجه الجميع نحو التنمية والإعمار .

وقال الأستاذ عبدالرحيم شرف الدين القيادي بالمؤتمر الوطني إن التمديد يعزز الجهود المبذولة نحو تحقيق السلام، ودعا شرف كافة الأحزاب السياسية بالولاية لإحداث حراك مجتمعي واسع لإسناد عملية السلام.