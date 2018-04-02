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أخبار محلية - سياسية

رئيس لجنة الثقافة بالبرلمان:خطاب رئيس الجمهورية متميز وتناول قضاية مهمة

التاريخ : 02-04-2018 - 09:38:00 مساءً
الخرطوم 2-4-2018م(سونا) - وصف الدكتور الخير النور المبارك رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار بالمجلس الوطني خطاب رئيس الجمهورية امام الهيئة التشريعية القومية اليوم بالمتميز لتناوله قضايا مهمة كحرص الدولة والتزامها بالآليات التي من شأنها تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد والتي تمثلت في مخرجات الحوار الوطني واعلان وقف اطلاق النار .
ولفت الي تناول رئيس الجمهورية في خطابه للمشكلة الاقتصادية وتفعيل القوانين التي من شأنها ان تقضي علي الفساد .
واشار الي ان الخطاب امن علي ان السياسة الخارجية يجب ان تبنى علي الندية وتحقيق المصالح المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة كما امتدح الخطاب التطور الايجابي لعلاقات السودان مع دول الجوار لا سيما جمهورية مصر العربية .
وقال الخير النور ان الخطاب جاء متميزا أيضاً من خلال تأكيده علي الدور المهم الذي يمكن ان تلعبه الهيئة التشريعية القومية من خلال سن التشريعات واعمال الرقابة علي الجهاز التنفيذي
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