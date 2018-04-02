انتصار ابو ناجمة : خطاب رئيس الجمهورية امام الهيئة التشريعية جاء مخاطباً لتحديات المرحلة

الخرطوم 2-4-2018م (سونا) -قالت الدكتورة إنتصار أبو ناجمة رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس الوطني إان خطاب رئيس الجمهورية أمام الهيئة التشريعية القومية كان خطاباً قوياً ومخاطباً لتحديات المرحلة الحالية.

وأضافت في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن الرئيس تحدث عن السلام والإستمرار في تحقيقه واستكماله بمختلف الإجراءات مشيرةإلي أنها بدأت بجمع السلاح وغيره.

وأكدت أن الرئيس أرسل رسائل قوية باتجاه الإستقرار السياسي خاصة الدستور، مشيرة إلى أن الدستور سيكون مناسبة لإلحاق كل القوى التي تأمل في السلام وممارسة العملية السياسية.

وأبانت إن الرئيس تحدث عن التنمية والإستمرار في مسيرة التنمية، والإجراءات الإقتصادية إضافة إلي أنه تحدث عن الهيكلة التي ستحدث في البنوك وعلى وجه الخصوص بنك السودان المركزي.

وقالت ان الرئيس في خطابه اشار الى ان المرحلة المقبلة تحتاج لمزيد من الحسم لمواجهة الضائقة الاقتصادية التي يمر بها الوطن واستكمال مطلوبات السلام والتنمية.

وأشارت انتصار الى الرسائل القوية التي وجهت بعدم السماح لاي قوى ان تجمع بين السلاح والعمل السياسي، مضيفة أنها رسائل لحملة السلاح والمعارضة الذين يستخدمون طلاب الجامعات وغيرها.