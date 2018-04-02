وزارة الخارجية تصدر بيانا تهني فيه مصر حكومة وشعبا علي ممارسة الإستخقاق الدستوري

الخرطوم 2- 4 - 2018 م ( سونا ) اصدرت وزارة الخارجية بيانا هنأت فيه الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي والشعب المصري علي ممارسته الاستحقاق الدستوري.

وفيما يلي نورد وكالة السودان للأنباء نص البيان :

تابعت وزارة الخارجية باهتمام كبير الانتخابات الرئاسية التى جرت في جمهورية مصر العربية الشقيقة و حاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقة الشعب المصرى.

وتود الوزارة أن تزف أصدق التهاني لفخامة الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري على ممارسته لهذا الإستحقاق الدستوري وتغتنم هذه المناسبة لتعبر للقيادة المصرية وللشعب المصري الشقيق عن أصدق تمنيات السودان حكومة وشعبا أن يسود الأمن والرخاء ربوع مصر كافة وتؤكد استعداد السودان للمضي قدما في طريق تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات لما فيه خير ومصلحة شعبي وادي النيل.