السودان يرحب بقرار البرلمان الإثيوبي اختيار د. أبي أحمد رئيسا للوزراء

الخرطوم 2 - 4 - 2018 م ( سونا ) أصدرت وزارة الخارجية مساء اليوم بيانا صحفيا اعلنت فيه ترحيب السودان بقرار البرلمان في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشقيقة اختيار د. آبي أحمد رئيسا للوزراء . وفيما يلي تورد وكالة السودان للانباء نص البيان :

تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب السودان الشديد بقرار البرلمان فى جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية الشقيقة اختيار د. آبي أحمد علي، رئيسا للوزراء.

واذ تهنىء وزارة الخارجية القيادة الإثيوبية على وعيها وحكمتها التي تجسدت في تجاوز ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية التحديات الصعبة التي عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية بحكمة واقتدار، وتأمل وزارة الخارجية فى أن يعزز هذا القرار خطى الإستقرار السياسي والنماء الإقتصادي والإجتماعي في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية الشقيقة في ظل القيادة الجديدة، ويسهم بفاعلية في ترسيخ العلاقات المتطورة بين السودان وإثيوبيا، ويحافظ على الدور المحوري لإثيوبيا في الساحتين الإقليمية والدولية.

وتؤكد وزارة الخارجية استعداد الحكومة السودانية لمواصلة التعاون مع القيادة الإثيوبية الجديدة فى المجالات كافة بما يحقق طموحات الشعبين السوداني والإثيوبى فى الأمن والإستقرار والتنمية.

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