إكتمال الإستعدادات لانعقاد الجمعية العمومية لمشروع الجزيرة غدا

الخرطوم 2 - 4 - 2018 م ( سونا ) - يشرف اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية يوم غد بحاضرة ولاية الجزيرة مدني إنعقاد الجمعية العمومية لمشروع الجزيرة وفقا لقانون مهن الإنتاج الزراعي والحيواني .

وقالت مولانا تهاني تورالدبة وزيرة الدولة بوزارة العدل في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن مشروع الجزيرة شهد تكوين الجمعيات علي مستوي القاعدة حيث بلغت 1686 جمعية وعلي المستوي النوعي 125 جمعية والتخصص 21 جمعية مشيرة إلي أن هذه التكوينات تأتي في شكل هرمي من القاعدة إلي القمة . وأضافت أنه تم تصعيد 145 شخص إلي الجمعية العمومية وفق القانون والتي تمثل السلطة العليا للتنظيم ومنها يتم انتخاب المجلس من عدد مناسب من الأعضاء لإدارة المشروع .

وأشارت تور الدبة أنه سيتم من خلال انعقاد الجمعية العمومية إجازة النظام الأساسي ويشتمل علي بيانات أساسية من بينها الإختصاصات والسلطات ومقر التنظيم وشروط اكتساب العضوية وواجبات الأعضاء وحتي تصفية الجمعية .

وأكدت أن قانون مهن الإنتاج الزراعي والحيواني ينقل الزراعة من التقليدية إلي الحديثة إلي جانب تجميع القدرات حيث يهدف إلي إخراج السودان من عمق الزجاجة إلي الإقتصاد الواسع بحسبان أن السودان يمتلك مساحات شاسعة صالحة للزراعة مؤكدة أن التجربة السابقة للجمعيات القاعدية أثبتت نجاحا في مجال مضاعفة الإنتاج .

وأعربت تور الدبة عن أملها في أن تثمر الجمعية العمومية بالخير للمزارعين والمنتجين والسودان والمنطقة بأكملها.

وأعلنت أن إنعقاد الجمعية العمومية لمشروعي الرهد وحلفا الجديدة سيتم خلال الفترة القادمة بعد إجراء بعض التعديلات علي القانون من قبل مجلس الوزراء والمجلس الوطني.