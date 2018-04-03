واشنطن تدرج جماعتين باكستانيتين في قائمة التنظيمات الإرهابية

نيويورك 3 - 4 - 2018 م ( الأناضول ) -أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الإثنين، إدراج تنظيمين على صلة بجماعة "عسكر طيبة"، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، إنها أدرجت على لائحة الإرهاب كلا من جماعة "ميلي مسلم ليغ"، وجماعة "تحريك الزادي كشمير".

وأضاف البيان، أن "هذا الإدراج يسعى إلى حرمان هذه الجماعات من الموارد التي تحتاجها لتخطيط وتنفيذ المزيد من الجماعات الإرهابية".

وأشار إلى أن هذا الإدراج يحظر على المواطنين الأمريكيين الدخول في أي معاملات مع جماعة "عسكر طيبة" والتنظيمين المرتبطين بها.

ونقل البيان تصريحا لمنسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية، ناثان سيلز، قال فيه إن "جماعة عسكر طيبة، مهما اختارت من تسميات، فإنها تبقى مجموعة إرهابية عنيفة".

وأضاف سيلز، أن "الولايات المتحدة تدعم جميع الجهود المبذولة لضمان ألّا يكون لجماعة عسكر طيبة، صوت سياسي إلى حين التخلي عن العنف كأداة للتأثير".

وتشكلت الجماعة في ثمانينات القرن الماضي، وكانت مسؤولة عن الهجمات الإرهابية التي استهدفت مومباي الهندية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، وأسفرت عن مقتل 166 شخصا بينهم ستة أمريكيين، وفق البيان.

وأورد المصدر ذاته، أن الجماعة "تعمل بحرية داخل باكستان، وتنظم المسيرات وتجمع الأموال، وتتآمر وتتدرب على الهجمات الإرهابية".