تركيا تعتزم إجراء 1.5 مليون جراحة لمرضى المياه البيضاء بإفريقيا

إسطنبول 3 - 4 - 2018 م (الأناضول ) - تعتزم تركيا إجراء 1.5 مليون جراحة لمصابين بمرض المياه البيضاء "الساد" في قارة إفريقيا، خلال 5 سنوات، مع توزيع 10 ملايين نظارة طبية على أطفال بالقارة.

يأتي ذلك ضمن مشروع مكافحة العمى الممكن تجنبه، الذي أعده صندوق التضامن التابع للبنك الإسلامي للتنمية، وفق ما قاله مستشار وزارة الصحة التركية، البروفيسور أيوب غوموش، للأناضول.

وأوضح غوموش أن نحو 33 مليون شخص في إفريقيا ينتظرون الخضوع لعمليات جراحية للشفاء من مرض "الساد".

وأشار إلى أن اجتماعاً استشارياً، عقد في إسطنبول بين الوزارة والبنك الإسلامي للتنمية، حول المشروع قبل أسبوعين، تبعه اجتماع آخر مساء أمس الأحد.

وأوضح أنه تقرر، خلال الاجتماع إجراء 1.5 مليون عملية جراحية، خلال 5 سنوات، وتوزيع نظارات طبية على مليون شخص كل عام، وذلك كمرحلة أولى من المشروع.

وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع، تشهد توزيع نظارات على 10 ملايين طفل حتى نهاية 2018 وذلك بعد فحصهم.

وأشار إلى أنه سيتم تعيين منسقين في البلدان الإفريقية التي ينتمي إليها المرضى، وستكون الأولوية لفحص غرف العمليات في بلدان المرضى، وإكمال نواقصها، ويتم إنشاء مراكز عيون.

وذكر أن المشروع لن يكون مقتصرا على البلدان الإفريقية، وسيشمل البلدان الإسلامية الأخرى إن اقتضت الحاجة.

والساد (Cataract) أو المياه البيضاء، هو مرض يصيب عدسة العين الطبيعية القائمة خلف الحدقة، فيعتمها ويفقدها شفافيتها مما يسبب ضعفاً في البصر، من دون وجع أو ألم.

ويعاني المصاب بالساد من تحسسه للإنارة المبهرة والقوية مع ضعف في النظر ليلاً، وقد يصيب عيناً واحدةً أو كلتا العينين.