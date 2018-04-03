رئيس البرلمان العربي يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمصر

عمان 3-4-2018م (اعلام البرلمان)- هنأ الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية ثانية.

وأشار رئيس البرلمان العربي في برقية التهنئة إن إعادة انتخاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء تأكيداً على ثقة الشعب المصري العالية في قيادة فخامته، وعزيمته القوية في تحقيق الأمن والاستقرار، وإرادته الحاسمة في القضاء على الإرهاب، ونجاحه في استعادة مكانة ودور مصر المحوري في صيانة الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته الكبيرة بأن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي سيمضي بجمهورية مصر العربية وشعبها الأبي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والمشروعات الكبرى والعملاقة التى أطلقها فخامته وبما يحقق مصلحة الشعب المصري الشقيق، متمنياً لجمهورية مصر العربية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان.

وجدد رئيس البرلمان العربي دعم ومساندة البرلمان العربي لكل ما تقوم به جمهورية مصر العربية من إجراءات لمكافحة التطرف والإرهاب للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها.

