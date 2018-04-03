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رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد يصف سد النهضة بأنه الموحد للشعوب الاثيوبية

التاريخ : 03-04-2018 - 10:17:00 صباحاً
أديس أبابا 3-4-2018م( وكالات) - وصف رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، أبي أحمد، سد النهضة بأنه
"الموُحِد للشعوب الإثيوبية"، تزامنًا مع مرور 7 أعوام على بدء بنائه .
ودعا أبي أحمد، الشعب الإثيوبي للإ ستفادة من الروح الوحدوية التي شكلها هذا المشروع في بناء النمو الاقتصادي في البلاد، بحسب قوله .
جاء ذلك خلال كلمة له أمام البرلمان، أمس الاثنين، بعد المصادقة على تعيينه وأدائه اليمين الدستورية.
و يُشار إلى أن إثيوبيا بدأت عمليات بناء سد النهضة عام 2011. ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع .
وقُدّرت التكلفة الإجمالية له بنحو 5 مليارات دولار، (ما يُعادل 10 مليارات بر إثيوبي) .
س ص/ع و
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