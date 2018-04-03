رئيس الجمهورية يهنيء الرئيس السيسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية

الخرطوم 33-4-2018م(سونا)- أجري السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مساء امس اتصالا هاتفيا بشقيقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هنأه فيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية معربا عن تمنيات الشعب السوداني لمصر وشعبها بالخير والازدهار.

واكد السيد رئيس الجمهورية حرص السودان علي استمرار علاقاته القوية والراسخة مع مصر الضاربة بجذورها في عمق التاريخ واستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جهته اعرب الرئيس السيسي عن خالص الشكر والتقدير للرئيس البشير مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والحرص على استمرار دفع علاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف بما يحقق مصالح شعبي وادي النيل الشقيقين.

