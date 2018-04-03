قيادي الوطني بالجزيرة يجيز مرشحي الحزب للمجالس المحلية

مدني 3-4-2018م(سونا) -أجاز المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة في إجتماعه مساء أمس برئاسة دكتور محمد طاهر ايلا والي الجزيرة رئيس المؤتمر الوطني مرشحي الحزب للمجالس المحلية.

وأوضح الأستاذ دفع الله الريح أمين الإعلام الناطق الرسمي بإسم حزب المؤتمر الوطني بالولاية في تصريح /لسونا /أن الوالي رئيس المؤتمر الوطني اشار إلى أن تكوين مجالس المحليات جاء بتوجيه من المركز بإختيار أعضاء المجالس بالتعيين وأن المجالس طوعية دون إمتيازات .

وحدد التوجيه 20 عضواً لكل مجلس محلية منها 12 عضواً للحزب الحاكم 25% للمرأة و5 أعضاء لأحزاب الحوار الوطني و3 شخصيات قومية .

وأشار الوالي الي الشورى والشفافية الواسعه التي قادها الحزب لإختيار العضوية بالتنسيق مع المحليات وإستصحاب التجارب السابقة والتواصل مع الأحزاب .

على صعيد آخر أعلن الريح أن المكتب القيادي أجاز قائمة حزب المؤتمر الوطني للمكتب التنفيذي لجمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة بالإتفاق والتوافق التام حيث إستمع الإجتماع لتنوير ضاف من الشيخ محمد علي أمين أمانة الزراع حول مراحل تكوين جمعيات المنتجين قدمه أمين الزراع الاستاذ محمد علي الذي قدم تنويرا ضافيا حول مراحل تكوين جمعيات المنتجين والجهود التي بذلت لمعالجة هموم وقضايا قطاع الزراع، وزاد أن دكتور محمد طاهر ايلا أشاد بجهود لجنة تكوين الجمعيات والإختيار الذي تم للمكتب التنفيذي من قبل قواعد المزارعين بالتوافق التام لقيادة تنظيمات المزارعين .

وأشار الريح إلى أن أعضاء المكتب القيادي أشادوا بالشفافية العالية التي إتبعتها اللجنه في كل مراحل تكوين تنظيمات المزارعين مما أكسبها إحترام القواعد و المؤسسة وبخطوة إرجاع الترشيحات للقواعد مما يعد مفخرة لحزب المؤتمر الوطني في إرساء تجربة الشفافية وخطوة لوحدة صف الجزيرة

فيما أكد رئيس المؤتمر الوطني ضرورة دعم الذين تم إختيارهم بالخطط والتجارب و الدعم المتواصل قاطعآ بأن قطاع الزراع هو أهم قطاعات الإقتصاد ويمثل الشريحة الأهم في الولاية و سنقدم له دعمنا المتصل .

وكان الشيخ تاي الله أحمد فضل الله نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بالولاية قد إستعرض محضر الإجتماع السابق .