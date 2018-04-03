رئيس القضاء يصل الفولة بغرب كردفان

الفولة 3-4-2018م(سونا)- وصل إلى مدينة الفولة بولاية غرب كردفان بروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء برفقة عدد من مديري الإدارات المتخصصة.

وكان في استقباله بمطار حقل بليلة للبترول بالولاية دكتور ابوالقاسم الأمين بركة والي غرب كردفان وأعضاء حكومته ولجنة الأمن.

ودخل السيد رئيس القضاء والوفد والمرافق له في اجتماع مع لجنة أمن الولاية بأمانة الحكومة بالفولة

وتشير (سونا) إلى أن رئيس القضاء سيفتتح رئاسة الجهاز القضائي بالولاية بالإضافة إلى بعض المنازل السكنية الخاصة بالعاملين بالفولة ،بجانب لقاء القضاة والعاملين بالجهاز القضائي وزيارة مجمع المحاكم برئاسة الولاية والمعرض المصاحب للبرنامج، كما يزور سجن الفولة ويلتقي بالإدارة الأهلية مساء اليوم.