القيادات السياسية والتشريعية بولاية النيل الأبيض ترحب بزيارة رئيس الجمهورية غداً للولاية

كوستى 3-4-2018م(سونا)ً - أعلنت قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية بولاية النيل الابيض عن ترحيبها بزيارة رئيس الجمهورية للولاية يوم غد الأربعاء لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وفي استطلاع أجرته وكالة السودان للأنباء (سونا) رحبت القيادات بزيارة رئيس الجمهورية للولاية التي تحمل عددا من المعاني والمداولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال الأستاذ عبد الستار السماني رئيس حزب الأمة الوطني بالولاية إن الزيارة تمثل دفعة قوية لإنفاذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية بالولاية والوقوف على الوضع السياسي والاطمئنان على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني من خلال الانسجام والتعاون الكبير بين كافة أحزاب حكومة الوفاق الوطني.

وعبر السماني عن رضائهم التام بالشراكة السياسية مع المؤتمر الوطني وأن دكتور كاشا رفع شعار "الولاية للجميع ولكل حزبه" ومن هذا الشعار نقول إننا مشاركون ولسنا متشاكسون، وأضاف أن الزيارة فرصة لإعلان الأحزاب السياسية رغبتها في ترشيح الرئيس البشير لدورة رئاسية جديدة في 2020م.

من جهته عبر الأستاذ شريف حسين رئيس حزب الأمة نائب رئيس المجلس التشريعي بالولاية عن سعادته بهذه الزيارة التاريخية وقال إن المشروعات التي سيتم افتتاحها ستكون اضافة حقيقية للبنيات التحتية بالولاية.

وثمن التعاون الكبير الذي وجدته الأحزاب من المؤتمر الوطني والاحترام المتبادل المبني على الصدق والتعامل الطيب من والي النيل الأبيض الذي وحد وجدان القيادات السياسية والشعبية وخلق استقراراً سياسياً وأمنياً وتنموياً.

وفي ذات السياق قال دكتور صديق عبد القادر المرير نائب رئيس المؤتمر الوطني في استطلاع (سونا): "إننا ننظر لهذه الزيارة من نواحٍ سياسية واقتصادية وتنموية ومن البعد السياسي والاستقرار الذي تشهده الولاية سيكون دافعاً لزيادة الانتاج والمزيد من التنمية والخدمات، ومن النواحي الاقتصادية فإن المشروعات التي سيتم افتتاحها ستخدم إنسان الولاية خاصة وأن المنشآت بها مشروعات رياضية وثقافية يستفيد منها كل شباب الولاية، ومن النواحي الامنية الولاية حدودية وبها استقرار أمني كبير وهذا وضح من خلال حملة جمع السلاح".

وأكد أن المؤتمر الوطني استنفر كل قياداته لاستقبال رئيس الجمهورية في حشود ضخمة بكل المواقع التي يزورها بالولاية خاصة قطاعات الشباب والطلاب والمرأة تأكيداً لالتفافهم حول القيادة.

وأبان المهندس صديق يوسف موسى عضو المجلس الوطني أن زيارة رئيس الجمهورية تدل على اهتمام رئاسة الجمهورية بالولاية وسيكون لها أثرها السياسي والاقتصادي وأن حضور رئيس الجمهورية لتجسيد معركة الجزيرة أبا يثبت للولاية حقها التاريخي الناصع في تاريخ السودان.

وأشار إلى أن المشروعات التي يفتتحها الرئيس تأتي في إطار البرنامج الانتخابي "نقود الإصلاح ونستكمل النهضة".

وفي ذات الصدد أبان الأستاذ الصادق يوسف النصيبة رئيس لجنة شئون الأعضاء بالمجلس التشريعي الولائي أن زيارة رئيس الجمهورية تحمل جملة من البشريات وأن جماهير الولاية جاهزة لاستقباله وأن هنالك علاقة حميمة للرئيس مع اهل النيل الأبيض، وعبر عن رضائهم في المجلس التشريعي بالمشروعات التي نفذتها حكومة الوفاق الوطني بقيادة الدكتور عبد الحميد موسى كاشا وأكد أن جماهير الولاية ستدعم رئيس الجمهورية للاستمرار في مسيرة الحكم باعتباره الضامن لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني واستكمال مسيرة التنمية والسلام والاستقرار.