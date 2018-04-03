وزير خارجية كوريا الشمالية يلتقي نظيره الصيني في بكين

بكين 3-4-2018م ( ا ف ب )- أجرى وزير الخارجية الكوري الشمالي اليوم الثلاثاء محادثات مع نظيره الصيني في بكين، بعد أسبوع فقط من زيارة غير مسبوقة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون إلى العاصمة الصينية وقبل قمتين مقررتين مع كل من الرئيسين الاميركي والكوري الجنوبي.

والزيارة الأخيرة التي اعلنتها وزارة الخارجية الصينية تأتي في إطار دبلوماسية محمومة ساهمت في تخفيف التوترات الاقليمية بعد أشهر من التصريحات النارية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على خلفية البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

وأظهرت صور نشرتها الوزارة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ويبو، وزير الخارجية وانغ يي ونظيره الكوري الشمالي ري يونغ مبتسمين وهما يتصافحان ويجلسان لإجراء محادثات.

وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ ان زيارة ري ستكون قصيرة. ومن المقرر أن يكون وانغ في روسيا الأربعاء.

وقال غينغ "سيتم عرض التفاصيل حول اللقاء في الوقت المناسب".

وذكرت وكالة الانباء الكورية الشمالية إن ري يترأس وفدا حكوميا غادر الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر لوزراء خارجية دول عدم الانحياز في اذربيجان.

وسيزور ري ايضا روسيا ودول من الجمهوريات السوفيتية السابقة.

والتقى كيم الأسبوع الماضي الرئيس الصيني شي جينبينغ في أول رحلة له إلى الخارج منذ ورث السلطة عن والده كيم جونغ ايل في كانون الأول/ديسمبر 2011.

وتعد الصين الحليف الرئيسي والشريك التجاري الوحيد لكوريا الشمالية. لكن العلاقات شهدت برودا منذ بدأت الأولى تطبيق العقوبات الأممية الهادفة إلى تقييد برامج جارتها النووية والصاروخية.

ووصفت زيارة كيم التي لم يعلن عنها مسبقا "بغير الرسمية" لكنها حملت جميع مظاهر زيارة الدولة الرسمية من حرس الشرف وباقات الزهور والسجاد الأحمر ولقاءات مع معظم مسؤولي القيادة الصينية العليا.

